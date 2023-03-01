 

Ким Чен Ын приказал реформировать сельское хозяйство из-за нехватки продовольствия

01.03.2023, 12:34, Разное
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал в ближайшем будущем провести радикальные преобразования в сельскохозяйственном секторе для преодоления продовольственного кризиса, передаёт Arirang. Ранее сообщалось, что КНДР столкнулась с серьёзной нехваткой продовольствия, в результате чего несколько человек умерло от голода.

ВЕДУЩАЯ: На внеочередном партсобрании лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился провести «фундаментальные изменения» в сельскохозяйственном секторе страны. Ранее высказывались предположения, что КНДР столкнулась с серьёзной нехваткой продовольствия, в результате чего несколько человек умерло от голода. Чхве Минджун расскажет подробнее.

ЧХВЕ МИНДЖУН, журналистка: На фоне растущего беспокойства о предполагаемой нехватке продовольствия Ким Чен Ын потребовал в течение нескольких лет провести радикальные изменения в сельскохозяйственном производстве Северной Кореи. Во вторник Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что во время выступления на ключевом партсобрании в понедельник Ким подчеркнул, как важно «заложить основы стабильного и устойчивого развития сельского хозяйства», а также выполнить задачи по производству зерна.

За несколько дней до заявления Кима Министерство объединения Южной Кореи указало, что КНДР, похоже, столкнулась с «тяжёлым» продовольственным кризисом. Кроме того, появились сообщения о голодных смертях. В Министерстве предполагают, что причиной нехватки продовольствия стало сокращение производства продуктов питания. Данные Статистического управления Кореи показывают, что за 2022 год площадь земли, которую используют для выращивания риса в КНДР, уменьшилась на 0,8 процентов и теперь составляет только три четверти площади, которая используется Южной Кореей. В Статистическом управлении возможными причинами такого снижения называют плохие погодные условия и влияние пандемии COVID-19 на фермеров.

По информации Всемирной продовольственной программы, для борьбы с продовольственным кризисом Северной Корее необходимо до июля получить дополнительно 13 миллионов долларов. Сейчас на поддержку страны выделено 42 миллиона долларов. Во Всемирной продовольственной программе заявили, что намерены возобновить поддержку детей, беременных женщин и больных после того, как КНДР решит открыть границы. По имеющимся сведениям, представители организации покинули Пхеньян, когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса.

Чхве Минджун, Arirang News.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года.


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