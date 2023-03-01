 

Москва стала первым российским регионом, получившим человекоподобного робота-охранника

01.03.2023, 12:25, Разное
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Российский реселлер компьютерной техники “Бион” нанял домашнего робота-гуманоида для работы консьержем и охранником в одном из своих подмосковных офисов. Об этом “Газете.Ru” рассказали в компании Promobot Russian, разработавшей андроида.

Робота можно увидеть встречающим посетителей в офисе и контролирующим их доступ. Он использует встроенную программу контроля доступа (СКД) для сканирования паспортов, проверки документов и отслеживания посетителей и сотрудников. Если нет доступа, то человек может попросить робота связаться с секретарем, который сможет идентифицировать посетителя по видеочату.

“Робот может выдавать пропуска и сканировать паспорта для проверки подлинности. Он также предоставляет доступ в учреждение. И даже предлагает беседы на отвлеченные темы. Он делает все то, что делает обычный секретарь”, – говорит председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. Он также утверждает, что, поскольку роботу не нужно платить зарплату, окупить затраты на его приобретение в качестве замены секретаря можно в среднем за полгода.


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