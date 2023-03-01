«Своими страхами они кормят дракона»

Директор колледжа не пустил к детям «разговоры о важном» и отказался отчислять студентов, выходивших на митинги. Колледж продолжает работать.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

Когда год назад, после начала СВО, студенты частного «Новоколледжа» в Новосибирске вышли на митинг, директору, как и всем другим директорам, пришло указание провести с детьми «воспитательную работу», а лучше — сразу отчислить. Вместо того чтобы выполнить указание, директор принял студентов, отчисленных за митинги из других училищ. Оказывается, в РФ можно работать и так.

«Иголки под ногти нам никто не загонял»

Сергей Чернышов родился в Новосибирске, кандидат исторических наук, имеет два высших образования (РАНХиГС и Высшая школа экономики). Сначала работал, по его собственным словам, «в системе высшей школы», но в 2019 году «понял, что надо или уезжать, или создавать что-то свое» и создал свой колледж.

«Новоколледжу» скоро исполнится четыре года. Начинался он как Новосибирский городской открытый колледж (НГОК), который Сергей учредил вместе с тремя коллегами.

В марте 2022 года студенты вышли на демонстрацию, и вскоре их привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции и за дискредитацию Вооруженных сил. В колледж пришло из МВД письмо со стандартными в таких случаях требованиями. Сергей написал на своей странице в фейсбуке (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской):

ЦИТАТА

«Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажают их в автозак, — то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм».

Другие соучредители с ним не согласились, и тогда Сергей, дождавшись конца учебного года, вышел из состава учредителей НГОК и вместе с командой, которая ушла вслед за ним, дальше развивал свой «Новоколледж». «Продолжаем строить самый гуманистический колледж, показывающий, насколько другим может быть образование», — написал он в сети «ВКонтакте».

Здание «Новоколледжа». Фото: Ирина Тумакова

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В кабинете директора. Фото: Ирина Тумакова

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Студенты украшают стены колледжа ко Дню святого Валентина. Фото: Ирина Тумакова

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Украшения на стенах «Новоколледжа» ко Дню святого Валентина. Фото: Ирина Тумакова

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Студенты «Новоколледжа». Фото: Соцсети

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