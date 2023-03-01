 

СК: Москвич угрожал страйкбольной гранатой приехавшим на вызов полицейским

01.03.2023, 11:58, Новости дня
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Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим по вызову к нему в квартиру на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По ее словам, 28 февраля полицейские приехали по вызову матери к 38-летнему москвичу в квартиру на Кастанаевской улице, тот начал угрожать правоохранителям страйкбольной гранатой, передает РИА «Новости».

Иванова добавила, что заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее у швейцарского посольства в российской столице нашли пакет с предметами, похожими на гранаты РГД-5, оказалось, что это – страйкбольные шары с горохом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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