Анонсировано обучение военнослужащих СВО в рамках проекта «Твой герой»

Военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, отправятся на обучение в Центр знаний «Машук» 16 марта, чтобы затем приступить к работе в патриотических центрах в рамках наставнического проекта «Твой герой», сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию для региональных координаторов.

«Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения для государства не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На встрече участники семинара представили Кириенко лучшие практики по патриотическому воспитанию, реализуемые в регионах, а также предложили идеи для реализации проектов на федеральном уровне.

Одним из таких предложений стало использование единого подхода к организации системы военно-спортивных игр на примере «Зарницы». Кириенко подчеркнул, что подобные мероприятия особенно актуальны и должны соответствовать современным реалиям. Так, было высказано предложение включить в программу «модернизированной» зарницы основы управления беспилотниками, современную медподготовку и способы противодействия в информационной войне. Модернизация «Зарницы» ожидается в апреле-мае этого года.

Кроме того, Кириенко подчеркнул, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться большой музей «Моя Россия – моя История», который будет включать в себя несколько этажей по истории РФ в целом и, как минимум, один этаж, посвященный субъекту. Уже ведутся работы по созданию таких музеев в Мелитополе и Луганске. Основная цель открытия объектов – сохранение памяти о происходящих событиях на Донбассе и Новороссии. Также первый замруководителя администрации президента отметил важность подключения к работам по сбору экспозиции военно-патриотического сообщества.

Помимо этого, на семинаре была презентована экосистема молодежной политики Росмолодежи, возможности Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и ключевые проекты программы Роспатриот. В 2023 году отдельное внимание планируется уделить сфере наставничества, а также проектам, направленным на сохранение исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории.

В заключительный день семинара участникам предстоит доработать дорожные карты и подвести итоги трех дней семинара. Ключевым событием финального дня станет встреча с Героями Российской Федерации, участниками Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Рустемом Клуповым и Дмитрием Полковниковым, а также Сергеем Конниковым, советником сопредседателей Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств», который расскажет о приоритетах и задачах в области допризывной подготовки, возможностях взаимодействия с участниками специальной военной операции и демобилизованными.

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