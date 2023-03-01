Мнение: О пушном зверьке, подкравшемся с другого боку… Кому песец?

Что ж, пока все с упоением обсуждают «высокую геополитику» — Россию, Украину, Америку, Европу и Китай — белый пушной зверёк подобрался с другого боку. ИЧСХ, в полном соответствии с поговоркой, по которой он «виден был издалека». Даже время давал — подготовиться. Но, как обычно, пока жареный петух не клюнет.

Ну вот он и…

По расчётам «Известий», дефицит федерального бюджета к концу февраля этого года достиг почти 4 трлн рублей, превысив годовой план на 1,1 трлн руб. Это следует из данных госпортала «Электронный #бюджет». Согласно опубликованной оперативной информации, в январе-феврале основные статьи трат — это социальная политика, поддержка национальной экономики и #оборона.

Причём расходы на «социалку» выше, чем на экономику, оборону и нацбезопасность вместе взятые: более 1 трлн. руб. Остаётся только догадываться, что скрывается за такими «экстраординарными» выплатами по социальным статьям.

Тут уместно напомнить, что, согласно предварительной оценке Минфина, в январе этого года дефицит составил 1,76 трлн руб. Теперь он более чем удвоился. Тогда финансовое ведомство объяснило повышенные траты авансированием госконтрактов. Отчёт по итогам февраля — вместе с новыми объяснениями — министерство ещё не опубликовало.

Тем временем, как пишет Reuters со ссылкой на данные, предоставленные МЭА, доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до 18,5 млрд долл., по сравнению с 30 млрд долл. в январе 2022 года. Ранее Минфин прогнозировал, что #Россия в январе 2023 года могла недополучить нефтегазовых доходов в размере 54,5 млрд руб. (меньше 1 млрд долл.). Впрочем, все подсчёты осложняет существование «серого» рынка чёрного золота, на который сейчас приходится, вероятно, львиная доля российского нефтяного экспорта.

Британские учёные прогнозируют, что #Россия может быть вынуждена девальвировать свою валюту, если не найдёт альтернативные Европе рынки в течение 2–3 лет. Об этом заявили эксперты Оксфордского института энергетических исследований (OIES) в опубликованной исследовательской записке. Однако с июля, когда #рубль достиг максимального укрепления после начала спецоперации, доллар вырос почти на 50%, подобравшись к отметке 76 руб./долл. Это сама по себе уже высокая #девальвация. Однако её последствий россияне пока не замечают, и даже #инфляция остаётся умеренной.

Но ведь ничто не вечно и пределы толерантности любой экономики к внешнеторговым и бюджетным шокам тоже есть. Да и у правительства, вероятно, нет альтернативы ослаблению национальной валюты. Вот только чтобы залатать «прореху» в казне, оно должно быть кратным.

Увидим ли пресловутый байденовский «доллар по двести»?

—