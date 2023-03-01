Минцифры за 24 часа внедрит 5G в России

В министерстве цифрового развития рассказали об инновационном способе внедрения новой технологии мобильной связи 5G, несмотря на бюрократические трудности, связанные с использованием частот военными и нежеланием операторов оперативно обновлять оборудование.

– Необходимо просто внести исправления в название сети, тарифы и нормативные документы простой заменой цифры «3» на «5», это можно сделать оперативно. Мы сможем развернуть сети 5G по стране за один день, – прокомментировал инициативу министр цифрового развития Максут Шадаев.

Операторы связи по достоинству оценили цифровой метод Шадаева и уже готовятся рассказать своим пользователям о преимуществах трансформации. Операторы оживят архивные тарифы, а также протрут от пыли оборудование, на котором ещё с 2002 года оказывались услуги связи. Чтобы соответствовать букве закона, те операторы, которые случайно развернули ранее сети 5G предыдущего поколения (МТС и Тele2) в течение дня должны будут отключить и ремонтировать оборудование.

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