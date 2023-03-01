 

“Госдеп США провалился во времени”: Пригожин ответил на слухи о покупке спутниковых снимков для ЧВК “Вагнер”

01.03.2023, 11:31, Разное
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По словам предпринимателя, ЧВК “Вагнер” не имеет необходимости в приобретении спутников систем. Он рассказал, что частная военная компания имеет несколько десятков спутников и оптических, и радиолокационных.

“Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США”, – публикует пресс-служба компании “Конкорд” слова бизнесмена.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого Океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке ЧВК “Вагнер” спутниковых систем.


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