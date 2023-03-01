 

Мобильный интернет в Москве стал быстрее на 32%

01.03.2023, 11:31, Разное
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В отличие от столицы, скорость мобильного интернета в России снизилась на 7% – до 18,3 Мбит/с. Об этом сообщил телеграм-канал “Новости Москвы”.

Снижение скорости мобильного интернета в России отметили специалисты TelecomDaily. Результаты исследования опубликованы в газете “Известия”.

Эксперты опирались на десятки тысяч замеров. По мнению специалистов, причиной замедления мобильного интернета в России стал дефицит сетевого оборудования. Поставки из-за рубежа были приостановлены из-за санкций.

Мобильный интернет в Москве появился в 2004 году. Сегодня в столице действуют стандарты четвертого поколения связи – 4G или LTE. Выйти в Сеть можно почти из любой точки города.

В 2019 году Москва приступила к тестированию 5G. Пилотные зоны появились на Тверской улице, ВДНХ и в “Лужниках”.


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