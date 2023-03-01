 

Washington Times – стратегия Вашингтона по Украине не работает

01.03.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стратегия администрации Байдена, заключающаяся в «поддержке Украины столько, сколько это потребуется», не может быть успешна, пишет общественный деятель Меган Моббс в своей статье для The Washington Times. По мнению Моббс, затяжной конфликт показал слабость внешней политики США и неспособность Вашингтона внести решающий вклад, а также внёс разлад в привычную расстановку сил между американскими союзниками в Европе.


AP

В начале прошлого года стратегия «сдерживания», продвигаемая администрацией Джо Байдена, потерпела крах, пишет общественный деятель Меган Моббс в своей статье для The Washington Times. Теперь же Байден провозглашает линию на «поддержку Украины столько, сколько потребуется», но это не стратегия, а слоган, считает автор.

Нынешняя позиция США является следствием слабой внешней политики администрации Байдена, пишет Моббс. По мнению автора, американский лидер проявлял нерешительность в предоставлении Украине необходимой помощи. Моббс отмечает, что подобный подход будет лишь продлевать длительность конфликта, что совсем не соответствует интересам США.

Одновременно с этим конфликт на Украине привёл к смещению центра тяжести Европы от Германии и Франции к Польше и странам Прибалтики, а также показал неспособность США привлечь на свою сторону коалиции стран из различных регионов, пишет Моббс. РФ же, в свою очередь, укрепила свои связи с Ираном и КНДР, а также расширяет сотрудничество с Китаем. По мнению Моббс, Китай очень бы хотел увидеть провал американской восточноевропейской политики и возникновение раздора между союзниками США.

Как отмечает автор, именно Китай является основным соперником США на мировой арене. При этом в Пекине пристально наблюдают за ходом украинского кризиса. Что же касается Вашингтона, то его стратегия остаётся прежней — предоставлять Украине ровно столько помощи, чтобы сохранять боеспособность, но недостаточно для решительных действий. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.22 / Яна Рудковская: “У меня четверо потрясающих детей, и муж говорит, что нам нужен еще один ребенок”

02.05.22 / Почему Филипп заступается за Максимку? – Личное мнение

22.02.23 / Скандалы: Суд стартует в «Тишине»

14.07.22 / Театру имени Гоголя вернули историческое название

26.01.22 / Марина Градская вынуждена заявить – Личное мнение

21.12.22 / “Не будет свадьбы” – Собравшаяся под венец любвеобильная Волочкова ищет кандидатов для тройничка

11.08.20 / Это НЛО причастны к загадочным исчезновениям кораблей и самолетов в Бассовом проливе?

10.02.22 / Инвесторы теряют интерес к ОЗС Петербурга

21.01.22 / Псалом покати

19.12.22 / Филипп Киркоров, Вероника Устимова, Кирилл Плетнев и другие на премьере фильма “МИРА” в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика