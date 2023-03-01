Washington Times – стратегия Вашингтона по Украине не работает

Стратегия администрации Байдена, заключающаяся в «поддержке Украины столько, сколько это потребуется», не может быть успешна, пишет общественный деятель Меган Моббс в своей статье для The Washington Times. По мнению Моббс, затяжной конфликт показал слабость внешней политики США и неспособность Вашингтона внести решающий вклад, а также внёс разлад в привычную расстановку сил между американскими союзниками в Европе.



AP

В начале прошлого года стратегия «сдерживания», продвигаемая администрацией Джо Байдена, потерпела крах, пишет общественный деятель Меган Моббс в своей статье для The Washington Times. Теперь же Байден провозглашает линию на «поддержку Украины столько, сколько потребуется», но это не стратегия, а слоган, считает автор.

Нынешняя позиция США является следствием слабой внешней политики администрации Байдена, пишет Моббс. По мнению автора, американский лидер проявлял нерешительность в предоставлении Украине необходимой помощи. Моббс отмечает, что подобный подход будет лишь продлевать длительность конфликта, что совсем не соответствует интересам США.

Одновременно с этим конфликт на Украине привёл к смещению центра тяжести Европы от Германии и Франции к Польше и странам Прибалтики, а также показал неспособность США привлечь на свою сторону коалиции стран из различных регионов, пишет Моббс. РФ же, в свою очередь, укрепила свои связи с Ираном и КНДР, а также расширяет сотрудничество с Китаем. По мнению Моббс, Китай очень бы хотел увидеть провал американской восточноевропейской политики и возникновение раздора между союзниками США.

Как отмечает автор, именно Китай является основным соперником США на мировой арене. При этом в Пекине пристально наблюдают за ходом украинского кризиса. Что же касается Вашингтона, то его стратегия остаётся прежней — предоставлять Украине ровно столько помощи, чтобы сохранять боеспособность, но недостаточно для решительных действий.