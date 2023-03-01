Sky News – потолок цен на газ заметно снизился, но счета обычных британцев продолжают расти

Жители Великобритании не заметят снижения потолка цен на энергоносители. Их счета продолжают идти вверх. Всё дело в том, что правительство решило прекратить государственную поддержку и официально заявило, что послаблений больше не будет. Sky News отмечает, что плательщикам лишь остаётся надеяться на тёплую весну.

Оптовые цены на газ снижаются. Казалось бы, это должно стать поводом для облегчения. Однако прекращение государственной поддержки означает, что наши счета, наоборот, вырастут в среднем на 20 процентов.

Семьи, как у Карли, пытаются решить, где добыть дополнительные деньги. Мать-одиночка из южного Лондона говорит, что это вопрос выживания.

КАРЛИ НЬЮМАН, мать-одиночка: Помощь снижается, в то же время счета продолжают расти. Зима ещё не закончилась, мы вынуждены использовать энергию, много энергии. Конечно, я очень переживаю, когда думаю, к чему это всё приведёт.

Британское Управление рынков газа и электроэнергии Ofgem снизило ценовой предел вслед за значительным снижением оптовых цен на газ после февраля прошлого года, когда начался конфликт между Россией и Украиной. Ведомство учитывает это при установке потолка цен, выше которого энергетические компании не могут подниматься при взимании платы с покупателей.

Посмотрите на эту чёрную линию. Здесь видно, что ценовой предел на апрель снижен. Однако счета обычных семей всё равно пойдут вверх. Это может показаться нелогичным, но вы всё поймёте, когда посмотрите на синюю линию. Она показывает гарантию цены на энергию, то есть собственный ценовой потолок правительства, которое субсидировало наши счета за электроэнергию с октября.

Но с апреля оно перестанет быть таким щедрым. Ценовой предел правительства повысится с 2500 фунтов стерлингов до 3000. Это означает, что наши счета пойдут вверх, потому что мы будем оплачивать большую часть общей стоимости.

ПОСЕТИТЕЛИ МАГАЗИНА: Здравствуйте! Как поживаете?

Участники кампании призывают правительство продолжить поддерживать семьи на том же уровне. То же относится и к бизнесу. Представители отраслей предупреждают, что можно ожидать целую волну банкротств.

ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА: Хотите чашечку чая или кофе?

Кейт Ашвэлл владеет магазином винтажной одежды в Бристоле. Она может себе позволить открывать магазин только три дня в неделю.

КЕЙТ АШВЭЛЛ: Я пока даже не представляю, какие придут счета. Неопределённость вредит бизнесу. Вы должны точно знать, какие у вас будут издержки каждый месяц. Раньше мы платили около 70 фунтов в месяц за энергию, сейчас эта цифра возросла почти до 400 фунтов.

Цифры ошеломляют, однако канцлер казначейства настаивает, что послаблений не будет. Поэтому плательщикам остаётся только надеяться на тёплую весну.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года.