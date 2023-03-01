 

В России увеличилось число пользователей нейронных сетей

01.03.2023, 11:00, Разное
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С августа 2022 года по февраль 2023 года число российских пользователей нейронных сетей выросло в пять раз. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на данные оператора мобильной связи Tele2.

Tele2 получила результаты, проанализировав веб-трафик абонентов своих бесплатных, доступных в РФ онлайн-сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые создают изображения, музыку и текст. К таким платформам относятся Stable Diffusion и AIVA, а также Smodin. ChatGPT, Lensa и Midjourney были исключены из статистики, так как они не работают и не получают зарплату в России.

В “МегаФоне” “Ведомостям” сказали, что самой “креативной” нейросетью РФ является Mubert. В топ-3 также вошли RuDALL-E, AIVA и AIVA.Tele2 изучила демографические показатели среди пользователей нейросетей. Результаты показали, что количество людей, пользующихся этими услугами, несколько выше среди женщин (54%), чем среди мужчин (46%). Наиболее активны возрастные группы от 31 до 40 лет. Большинство пользователей нейронных сетей проживают в Москве (18%) или Санкт-Петербурге (8%) В пятерку лидеров также вошли Краснодар (5%) Челябинск (4%) и Пермь (3%).

Эксперты считают, что на популярность российских нейросетей повлиял Telegram и новостная повестка дня. В нем много ботов, которые облегчают взаимодействие с ИИ-сервисами. Telegram – лучшее место для распространения контента, созданного алгоритмами.


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