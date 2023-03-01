Глава ВТБ спрогнозировал темпы роста ВВП России в 2023 году

Темпы роста ВВП РФ в этом году будут близки к нулю, это показатель, который не может быть одновременно катастрофическим и оптимальным, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме “Финансовая система России: инструменты устойчивого экономического развития”.

“Экономика сильна и продолжает функционировать. Многие из нас могли предвидеть, что в 2014 году ВВП РФ упадет на 2,1%, несмотря на беспрецедентные санкции. Курс рубля также останется почти неизменным, – по словам Костина, темпы роста в этом году близки к нулю. – Это, конечно, не будет оптимальным, но и катастрофой не станет”.

Министерство экономического развития прогнозирует, что в 2023-2025 годах ВВП снизится на 0,8%, что замедлит инфляцию до 5,5% с 11,9% в 2020 году. Максим Решетников, министр экономического развития, заявил, что текущие прогнозы по динамике российской экономики в этом году оптимистичны как никогда. Вероятно, министерство представит в правительство обновленные данные макропрогноза в апреле.