 

Вице-премьер Чернышенко: По указанию англосаксов МОК препятствует выступлению российских спортсменов

01.03.2023, 10:35, Новости дня
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Международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет (МОК), по указанию англосаксов создают препятствия для участия российских спортсменов в соревнованиях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

По его словам, под дудку англосаксов пляшут все международные организации, начиная с МОК, они и стали создавать препоны для участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия после победы на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи столкнулась с двойными стандартами на международных соревнованиях.

«Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», – сказал Чернышенко.

По его словам, Россия принимает международные соревнования, несмотря на попытки недружественных стран исключить ее из мирового спорта.

«Но у них ничего не получается, мы видим, что «Игры дружбы» и Всероссийская спартакиада, «Игры будущего», «Дети Азии» и другие соревнования несмотря ни на что проходят. Страны приезжают, некоторые, правда, с опаской, потому что опасаются санкций. Но мы знаем, что время все расставит по местам, мы знаем, что ни одно международное соревнование без наших спортсменов не является полноценным», – сказал Чернышенко.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Напомним, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал  получил извещение о том, что Россия и Белоруссия исключены из европейского тендера на приобретение телевизионных прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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