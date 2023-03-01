 

Украина призывает к переговорам по зерновой сделке

01.03.2023, 9:30, Разное
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По данным агентства Рейтер, Киев пригласил Турцию и представителей ООН начать переговоры о сделке по зерну, ссылаясь на источник в украинском правительстве.”Источник сообщил, что они направили запрос на решение этого вопроса.

“18 марта очень близко, но пока мы не получили никакого ответа”, – говорится в сообщении. На прошлой неделе Юрий Васьков (заместитель министра инфраструктуры Украины) сказал The Post, что Киев хочет продлить соглашение как минимум на год и добавить больше украинских портов. Срок действия соглашения по зерну истекает 18 марта. Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции, заявил, что Анкара получила заверения Вашингтона о поступлении на рынок российской сельскохозяйственной продукции и попросила США обнародовать их.

Представители России, Турции и Украины подписали зерновое соглашение в июле прошлого года. Оно позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно через Черное море из трех портов, включая Одессу. Координация движения судов осуществляется Объединенным координационным центром в Стамбуле. Хотя срок действия контракта истекал 18 ноября, он может быть автоматически продлен на 120 дней до 18 марта, если не будет возражений.

По данным Министерства иностранных дел, возражений не было. Российская сторона допускает техническое продление “Черноморской инициативы” для экспорта украинского зерна. Эта зерновая сделка является частью более крупного пакета, который также включает разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва отметила, что это прямо противоположно тому, что было сделано. Тем не менее, представители ООН также пообещали, что снимут ограничения.


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