В России начался новый этап цифровой маркировки минеральной и питьевой воды

В РФ начался новый этап цифровой маркировки минеральной и питьевой воды. Он включает в себя сканирование кодов этикеток при продаже этой продукции через кассовые аппараты, а также фиксацию изъятия из оборота.

В РФ начался новый этап цифровой маркировки минеральной и питьевой воды. Он включает в себя сканирование кодов этикеток при продаже этой продукции через кассовые аппараты, а также фиксацию изъятия из оборота.

“Продажа товаров через кассовые аппараты представляет собой один из ключевых этапов внедрения цифровой маркировки. На этом этапе замыкается вся цепочка прослеживаемости движения товаров. Это означает, что потребители максимально защищены, так как продажа немаркированного товара невозможна. На данный момент мы видим, что большинство российских торговых точек готовы продавать маркированный товар”, – сказал РИА Новости Реваз Юсупов (заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, ЦРПТ).

Рынок фасованной воды уже сейчас белее, чем был до маркировки. Маркировка не оказала “заметного влияния на себестоимость продукции и темпы производства” упакованной воды. И производители, и их контрагенты готовы к новому этапу маркировки упакованной воды. Представители аптечного бизнеса также заявили, что готовы продавать воду в соответствии с правилами. Ассоциация компаний розничной торговли в дополнение к вышесказанному сообщила, что крупные федеральные сети полностью готовы продавать воду без маркировки на кассах.

Члены АКОРТ обладают обширными знаниями о товарах с маркировкой. Процессы налажены, и сети полностью готовы к введению новых правил упаковки. Они также готовы передавать точную информацию об объеме проданной воды. Некоторые компании уже начали изымать такую продукцию с рынка в соответствии с новым процессом.

“Мы не ожидаем каких-либо задержек в продаже напитков с 1 марта”, – сказала Анна Орлова (сопредседатель) комитета по цифровым инициативам. С 2021 года в РФ введена цифровая маркировка для упакованной воды. Она стала обязательной для минеральной воды с 1 декабря 2018 года, а для всех остальных видов питьевой воды – с 1 марта 222 года. Начиная с 1 ноября 2022 года, предприятия должны будут направлять через программу электронного документооборота данные о движении и маркировке воды.