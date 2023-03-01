 

По России прокатилась первая волна арестов за использование иностранных слов

01.03.2023, 9:33, Разное
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По всей России прокатилась волна задержаний и арестов за использование слов иностранного происхождения.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (6222 задержания, 4209 арестов), Санкт-Петербурге (1004 задержания, 355 арестов) и Омске (209 задержаний, 207 арестов). Фиксируются также преследования по новому закону в Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.

В связи с отсутствием в недавно принятом законе описания санкций для физлиц за его нарушение, дела приходится заводить по другим уголовным статьям – в основном тем, по которым наблюдается хроническое невыполнение плана. Среди них: «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм», «Фальсификация системы депозитарного учёта», «Незаконный оборот жемчуга», «Необоснованный отказ в приёме на работу беременной женщины», «Пиратство в международных водах», «Укрывательство цыган», «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании».

– Конечно, соответствующий закон пока не предусматривает ответственности для физических лиц, тем более в частной переписке, в личных разговорах или в мыслях. Но вы сами понимаете, меры принимать необходимо, нет времени на формальности, – пояснил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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