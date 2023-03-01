Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения

В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.

Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсия (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать его бесплатно.

При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».

Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа РФ в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.

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