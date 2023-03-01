РКН напомнил о запрете использования иностранных мессенджеров при оказании услуг

Сервисы WhatsApp, Viber, Discord, Telegram и ряд других относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятые в прошлом году.

Как сообщили в Роскомнадзоре, закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование Viber, WhatsApp, WeChat, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Telegram, Discord, Threema. Ведомство попросило российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности, передает ТАСС.

Ранее Госдума одобрила запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных услуг или выполнении государственного задания.

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