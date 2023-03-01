Мнение: Почему не стоит отменять Нагорную Проповедь

В Германии на Берлинском форуме мировых религий довольно резко раскритиковали… Нагорную Проповедь. По словам участницы панельной дискуссии, профессора литературоведения Татьяны Йеш, «Нагорная проповедь является собранием изречений, приписываемых Христу. И там также есть сексуальные аспекты насилия, например, взывание к вырыванию глаза из головы… Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться».

В Германии на Берлинском форуме мировых религий довольно резко раскритиковали… Нагорную Проповедь. По словам участницы панельной дискуссии, профессора литературоведения Татьяны Йеш, «Нагорная проповедь является собранием изречений, приписываемых Христу. И там также есть сексуальные аспекты насилия, например, взывание к вырыванию глаза из головы… Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться».

Нам это может показаться диким – но само представление о том, что христианство является источником «насилия» и «угнетения», постепенно превратилось в идеологический стандарт. Парадокс здесь в том, что сами разговоры о «борьбе с насилием», и «правах меньшинств» возможны только в культуре, сформированной Нагорной Проповедью. Активисты, выступающие против христианского наследия нашего континента, рубят сук, на котором сидят, выбивают почву из-под ног у самих себя. Но об этом стоит поговорить подробнее.

Нагорная Проповедь – сборник речений Господа Иисуса, который содержится в Евангелии от Матфея, 5-7 главы, и отчасти повторяется у Луки. Мысль связывать его с «насилием» в каком бы то ни было смысле выглядит нелепой – пока мы исходим из традиционного определении насилия.

Именно в Нагорной Проповеди находятся знаменитые слова Господа: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:43,44). Там же говорится о том, что милостивые, миротворцы и кроткие блаженны – то есть причастны высшему благу, их одобряет и вознаградит сам Бог.

Иисус пришел в мир, еще более полный насилия, чем наш. Его собственная страна находилась под оккупацией, римляне беспощадно распинали повстанцев на крестах – идя по своим делам, вы вполне могли видеть ваших сограждан, может быть, даже, родственников и знакомых, мучительно умиравших на этом страшном орудии казни. От Иисуса ожидали, что Он возглавит восстание против ненавистных язычников – и, со сверхъестественной помощью, установит, наконец, земное царство мира и справедливости. Когда стало ясно, что Он этого не сделает, разочарованный народ, еще недавно восклицавший «Осанна!», закричал «Распни Его!». Его облыжно обвинили в мятеже и предали тем самым римлянам.

Но в Евангелии Иисус – не пассивная жертва несправедливости. Как говорит Он сам, «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Он добровольно пошел на смерть за грехи падшего человеческого рода; на третий день Он воскрес из мертвых, и отправил апостолов проповедовать благую весть – Его смерть и воскресение приобрели нам прощение грехов и вечную жизнь, мы призваны принять этот дар покаянием и верой.

То есть Иисус поступал именно так, как проповедовал – и Его проповедь, и его жизнь были примером абсолютного и полного отказа от насилия. Все Его чудеса – это чудеса милосердия; Он исцелял больных, освобождал бесноватых и насыщал голодных, но никогда не использовал свои сверхъестественные силы, чтобы причинить кому-то вред. Почему же Его сейчас обвиняют в насилии? Это связано с переопределением самого понятия «насилия». В наши дни в определенных идеологических кругах «насилием» называют абсолютно все, что может вызвать неудовольствие у какой-нибудь группы активистов. И Нагорная Проповедь, конечно, может причинить сильное неудовольствие.

Прежде всего, это связано с уникальными притязаниями Иисуса – «ибо Он учил их, как власть имеющий» (Матф.7:29). Это царственное «а Я говорю вам» напоминает слова пророков Ветхого Завета – «так говорит Господь». Только Иисус не передает людям слова Господа – Он говорит от Своего лица, давая понять, что Он и есть Господь. Это возмущало Его современников – и возмущает людей сейчас. Иисус действительно говорит о том, что у земных решений есть вечные последствия. С грехом следует порывать быстро и решительно – даже если это так же болезненно, как вырвать глаз или отсечь руку.

Если ваш друг спивается, а вы хотите обратить его внимание, что он находится на пути к самой жалкой смерти, он вряд ли будет вам благодарен. Его болезнь заставляет его видеть лучших друзей в случайных собутыльниках и врагов – в друзьях и родных, которые любят его и хотят спасти. Так и с грехом вообще – он заставляет человека видеть обиду (и даже «насилие») в попытках ему помочь.

В истории христианского мира относительно немногие жили по Нагорной Проповеди и всерьез следовали учению и примеру Христа. Однако они были той закваской, которая медленно, но верно меняла мир вокруг – и благодаря им библейские представления о мире и человеке становились общим достоянием. Любой человек создан по образу Божию, и ценен в глаза Создателя настолько, что за него умер Христос. Бог всегда на стороне угнетенных и притесненных – и строго взыщет с надменных угнетателей. Как говорит пророк, «Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис.13:11). Идеалы равенства и справедливости могли подхватываться в том числе и яростно антихристианскими движениями, но сам источник этих идеалов – Библия.

В наше время мы привыкли считать эти ценности само собой разумеющимися, но это не так – большинство мировых культур их не знали. Древним грекам, римлянам или индийцам в голову не приходило считать, что люди равны, или переживать «а не притеснили ли мы кого-нибудь». Как говорят афинские послы у Фукидида, «сильные творят, что хотят, а слабые терпят, что приходится». Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить, и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.

Поэтому всем нам (верующим и неверующим) так важно читать и перечитывать этот текст, лежащий в основании нашей цивилизации. Тем более, что в ХХ веке наша страна уже пережила масштабную попытку построить «дивный новый мир» на отказе от Бога. Мы все знаем, как она кончилась.

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