Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
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Март порадует нас удачей в финансах, возможностью
разобраться в себе и в своих в личных отношениях, но вызовет напряжение в
отношении здоровья. Подробнее о том, что ждет нас с наступлением весны,
расскажет ясновидящая Кажетта.
Недавняя денежная неудача может быть вскоре компенсирована
неожиданным поступлением дохода или наследства. Инвестируйте эти деньги с умом.
Будет разумно записаться на курсы, чтобы подтянуть имеющиеся навыки или
приобрести новые. Поработайте над установлением мира в доме, сделав необходимый
ремонт или покупки и позаботившись о благополучии и здоровье тех, кто делит с
вами семейный быт. Если планируется поездка, будьте готовы к задержкам или
помехам. Учитель или наставник может нуждаться в вашей помощи.
В середине месяца вы можете чувствовать себя удивительно
отстраненно, обдумывая сложные решения. Возможно, необходимо реально оценить
отношения, в которых вы находитесь. Из-за перенапряжения у вас может возникнуть
ощущение, что вы теряете контроль над ситуацией. Сейчас необходимы терпение и
дипломатия. Препятствия могут быть разрешены во всех сферах при условии
эффективного общения. Комплимент партнеру или супругу может стать позитивным
шагом. Не забывайте работать в команде. Узнайте, чего ожидает от вас партнер в
отношениях и поделитесь собственными ожиданиями.
Пришло время еще раз продемонстрировать свое мастерство в
решении финансовых вопросов. Сейчас самое время дать небольшой кредит другу или
попросить взаймы самому, если вам вдруг понадобится немного дополнительных
денег. Хотя вы знаете, как управлять своими деньгами и заставить их работать на
вас, ваше здоровье – это совсем другое дело. Вы не можете контролировать
продолжительность своей жизни и в этом месяце многих будут беспокоить некоторые
проблемы со здоровьем. Их нужно решать немедленно, не откладывая ни на минуту,
поэтому при возникновении недомоганий запишитесь на прием к своему врачу.
Сейчас, как никогда раньше, вы готовы исследовать
погрузиться в себя. Настало время остановиться на себе и провести серьезный
самоанализ; возможно, вы откроете в себе сильные стороны или таланты, о которых
даже не подозревали. Вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы работать лучше и
получить признание за то, что вы делаете.
Прекрасный момент для того, чтобы сделать шаг вперед и
поделиться своими идеями со всеми вокруг. Вы привлекаете поклонников, некоторые
из которых могут проявить к вам романтический интерес, и вообще, в этот период
года вы наиболее заметны. Укрепите слабые места и заделайте трещины, возможно,
даже измените несколько переменных, чтобы в целом “вы” стали лучше и
сильнее. Не просто живите своей жизнью, делайте все, что делает ее подлинной и
цельной.
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