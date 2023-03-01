Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты

Март порадует нас удачей в финансах, возможностью

разобраться в себе и в своих в личных отношениях, но вызовет напряжение в

отношении здоровья. Подробнее о том, что ждет нас с наступлением весны,

расскажет ясновидящая Кажетта.

Недавняя денежная неудача может быть вскоре компенсирована

неожиданным поступлением дохода или наследства. Инвестируйте эти деньги с умом.

Будет разумно записаться на курсы, чтобы подтянуть имеющиеся навыки или

приобрести новые. Поработайте над установлением мира в доме, сделав необходимый

ремонт или покупки и позаботившись о благополучии и здоровье тех, кто делит с

вами семейный быт. Если планируется поездка, будьте готовы к задержкам или

помехам. Учитель или наставник может нуждаться в вашей помощи.

В середине месяца вы можете чувствовать себя удивительно

отстраненно, обдумывая сложные решения. Возможно, необходимо реально оценить

отношения, в которых вы находитесь. Из-за перенапряжения у вас может возникнуть

ощущение, что вы теряете контроль над ситуацией. Сейчас необходимы терпение и

дипломатия. Препятствия могут быть разрешены во всех сферах при условии

эффективного общения. Комплимент партнеру или супругу может стать позитивным

шагом. Не забывайте работать в команде. Узнайте, чего ожидает от вас партнер в

отношениях и поделитесь собственными ожиданиями.

Пришло время еще раз продемонстрировать свое мастерство в

решении финансовых вопросов. Сейчас самое время дать небольшой кредит другу или

попросить взаймы самому, если вам вдруг понадобится немного дополнительных

денег. Хотя вы знаете, как управлять своими деньгами и заставить их работать на

вас, ваше здоровье – это совсем другое дело. Вы не можете контролировать

продолжительность своей жизни и в этом месяце многих будут беспокоить некоторые

проблемы со здоровьем. Их нужно решать немедленно, не откладывая ни на минуту,

поэтому при возникновении недомоганий запишитесь на прием к своему врачу.

Сейчас, как никогда раньше, вы готовы исследовать

погрузиться в себя. Настало время остановиться на себе и провести серьезный

самоанализ; возможно, вы откроете в себе сильные стороны или таланты, о которых

даже не подозревали. Вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы работать лучше и

получить признание за то, что вы делаете.

Прекрасный момент для того, чтобы сделать шаг вперед и

поделиться своими идеями со всеми вокруг. Вы привлекаете поклонников, некоторые

из которых могут проявить к вам романтический интерес, и вообще, в этот период

года вы наиболее заметны. Укрепите слабые места и заделайте трещины, возможно,

даже измените несколько переменных, чтобы в целом “вы” стали лучше и

сильнее. Не просто живите своей жизнью, делайте все, что делает ее подлинной и

цельной.