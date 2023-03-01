Элемент прически, который скоро станет самостоятельной единицей: трендовые челки на весну 2023 и их особенности

Если последние два года были посвящены натуральным текстурам и простым прическам, то в 2023 году будет больше возможностей проявить свою индивидуальность. Если вы мечтаете о новой стрижки, вас ждет ретро-стиль, винтажный боб, и самые разные варианты челок. Именно стрижки с челками, которых на протяжении последних десяти лет мы привыкли избегать, делают новый сезон.

Какая челка создана для вас?

Самое лучшее в челке то, что она одна может полностью изменить внешний вид. И сегодня большинство модных причесок начинают дополнять короткими или длинным и челками. Дизайнеры также играют на длине, чтобы каждой моднице дать еще больше вариантов. Давайте посмотрим на самые популярные стрижки голливудских звезд на 2023 год.

Выбираем по типу лица

Оптимальная челка тонкая и короткая посередине, постепенно удлиняющаяся и достигающая максимальной длинны к линии скул. Укладывать ее довольно легко, рекомендуется просто использовать круглую расческу и фен, чтобы волосы сохраняли форму в течение всего дня.

Эта вариация позволяет регулировать длину и угол в зависимости от того, хотите ли вы сделать скулы выразительней или наоборот, скрасить их. Некоторым женщинам не подходят классические челки (сплошная горизонтальная линия поперек лица), но они могут носить такие вариации, которые мягко обрамляют лицо.

Попросите своего стилиста сделать длинную стрижку, которая повторяет контуры вашего лица, ступеньками обрамляя скулы. Челка должна органично вписываться в стрижку, где короткий срез посередине плавно переходит в более длинные по бокам.

Челка-занавеска

Как и в 2022 году, она не теряет своей актуальности в 2023 году. Шикарный, универсальный вариант для любого образа. Подобные челки, обрамляющие лицо, являются идеальным дополнением к любой стрижке.

Эксперты рекомендуют использовать круглую щетку среднего размера, чтобы высушить челку от лица и придать ей (и остальным волосам) классический вид.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Она должна начинаться на полпути между бровями и переносицей, но по бокам становиться заметно длиннее. В зависимости от выбранного варианта, она может быть очень мягкой, едва заметной, сливаясь с остальными волосами, когда их зачесывают вперед. Это не сплошная челка, но и не обрамление лица, скорее вариант, который можно считать золотой серединой. Есть так много вариантов стрижки для женщин с длинными волосами, но если вы не хотите кардинальных перемен, просто добавьте волнистую челку к своей обычной прическе.

Нужна ли вам челка

В тот или иной момент мы все оказывались перед зеркалом, задавая себе этот очень серьезный вопрос. Хорошо подстриженная челка может стать вишенкой на торте, когда дело доходит до обновления прически. Для тех, кто не боится быть экстравагантным, неплохим вариантов станет готический стиль. Да, такие стрижки возвращаются в моду, и это отличный способ изменить ваш стиль. Есть красивые вариации, от текстурной и изящной челки на бок, до смелых горизонтальных решений.

Когда дело доходит до стрижки, колебания способны остановить вас и оставить без желанных перемен. Помните, что волосы очень быстро отрастут и вы сможете снова с ними экспериментировать. Тем более, что вокруг так много примеров. Можно просто посмотреть на знаменитостей и представить, как та или иная стрижка изменит ваш образ.

Скоро весна, поэтому не бойтесь меняться.