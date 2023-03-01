 

“Известия”: скорость мобильного интернета в России упала на 7 процентов

01.03.2023, 8:13, Разное
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скорость мобильного интернета в РФ упала в среднем на 7 процентов и составила 18,3 мегабита в секунду. Об этом информирует газета “Известия”, со ссылкой на TelecomDaily.

Представители TelecomDaily рассказали о трудностях с подключением к сетям и о том, что иногда невозможно пользоваться различными мобильными приложениями. Проблема может быть связана с нехваткой сетевого оборудования. Это происходит с весны прошлого года.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, заявил, что жители Москвы и Санкт-Петербурга не испытывают никаких проблем, так как потеря скорости может быть вызвана операторами мобильного интернета. Причем никто не заметит разницы в скорости, если в отдаленных районных центрах она упадет до 20-30%.

По данным Мининформа, за девять месяцев 2022 года трафик мобильного интернета вырос более чем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ Беспроводные технологии и Интернет вещей, Сколтех, заявил, что тарифы на мобильную связь в первой половине февраля вырастут не более чем на 10%.


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