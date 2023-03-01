 

Хотелки: Второй ракетный полк полностью укомплектуют гиперзвуковым комплексом «Авангард» к 2025 году

01.03.2023, 7:46, Новости дня
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Второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» будет полностью укомплектован к 2025 году, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.

По словам источника, к 2025 году второй ракетный полк в составе Ясненского ракетного соединения РВСН с комплексом «Авангард» будет укомплектован полностью. Он уточнил, что количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2022 года второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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