 

Рубль в среду на открытии подешевел к доллару на 8,75 копейки, к евро потерял 6,75 копейки, а к юаню упал на 2 копейки

01.03.2023, 7:46, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 8,75 копейки, до 75,0575 рубля, к евро потерял 6,75 копейки, подешевев до 79,5175 рублей, а к юаню упал на 2 копейки, до 10,8 рубля.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 8,75 копейки, до 75,0575 рубля, к евро потеряла 6,75 копейки, подешевев до 79,5175 рублей, а к юаню упала на 2 копейки, до 10,8 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии подешевел к доллару и к евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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