Президент Белоруссии Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения с республикой
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском.
Во время встречи с высокопоставленным гостем Лукашенко призвал Пекин интенсифицировать отношения с Белоруссией, отметив, что у Минска много предложений, очень много планов, которые будут выгодны как Белоруссии, так и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.
Лукашенко поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив рост товарооборота между странами в последние годы. Он также заявил, что Белоруссия и Китай никогда не ставили перед собой такую задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было, однако делают все в интересах своих народов. Лукашенко заверил, что так будет и впредь. По его словам, закрытых тем между сторонами нет, а товарооборот обоих государств постоянно растет.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл с государственным визитом в Китай, где пробудет до 2 марта.
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