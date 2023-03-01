 

Президент Белоруссии Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения с республикой

01.03.2023, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском.

Во время встречи с высокопоставленным гостем Лукашенко призвал Пекин интенсифицировать отношения с Белоруссией, отметив, что у Минска много предложений, очень много планов, которые будут выгодны как Белоруссии, так и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Лукашенко поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив рост товарооборота между странами в последние годы. Он также заявил, что Белоруссия и Китай никогда не ставили перед собой такую задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было, однако делают все в интересах своих народов. Лукашенко заверил, что так будет и впредь. По его словам, закрытых тем между сторонами нет, а товарооборот обоих государств постоянно растет.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл с государственным визитом в Китай, где пробудет до 2 марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / Россия проведет военные учения возле украинской границы

02.03.22 / Беглов может провалить контролируемый Путиным проект “Остров фортов”

21.09.21 / Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

03.12.22 / Киев решил расторгнуть договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей

02.01.22 / Дайверы нашли обломки подводной лодки, которая затонула в Эгейском море более 80 лет назад

24.11.20 / В Америке решили отказаться от механического крыла для самолетов

05.02.22 / Президент Финляндии заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть

28.01.23 / В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы

25.07.20 / Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала значительно меньше предыдущих

01.12.21 / Ученые озвучили еще одну версию о появлении воды на Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика