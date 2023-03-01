Президент Белоруссии Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения с республикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском.

Во время встречи с высокопоставленным гостем Лукашенко призвал Пекин интенсифицировать отношения с Белоруссией, отметив, что у Минска много предложений, очень много планов, которые будут выгодны как Белоруссии, так и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Лукашенко поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив рост товарооборота между странами в последние годы. Он также заявил, что Белоруссия и Китай никогда не ставили перед собой такую задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было, однако делают все в интересах своих народов. Лукашенко заверил, что так будет и впредь. По его словам, закрытых тем между сторонами нет, а товарооборот обоих государств постоянно растет.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл с государственным визитом в Китай, где пробудет до 2 марта.

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