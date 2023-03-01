Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и трех кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали около острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в сообщении оборонного ведомства островного государства.

В среду поздно ночью около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и три корабля НОАК. В министерстве обороны Тайваня заверили, что вооруженные силы острова «следят за ситуацией», а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передает ТАСС.

С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как уточняется, вошли 19 самолетов НОАК. Это были многоцелевые истребители J-10.

Напомним, в январе шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не считают возможное вторжение сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань неизбежным.

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