N-TV – Бербок насаждает феминизм во внешней политике с помощью 80-страничного каталога правил

Глава МИД Германии Анналена Бербок предписывает своему министерству директивы, которые должны закрепить идею феминистской внешней политики в качестве рабочего принципа. Как пишет немецкий телеканал N-TV, 80-страничный каталог правил и специальный посол должны придать дипломатии более женственное лицо и позаботиться о соблюдении прав женщин не только в МИД Германии, но и во всём мире.



AP

Министр иностранных дел Анналена Бербок хочет закрепить феминистскую внешнюю политику в качестве рабочего принципа в Министерстве иностранных дел с помощью собственного посла и 80-страничного каталога руководящих принципов, пишет немецкий телеканал N-TV.

«Мы проводим феминистскую внешнюю политику, потому что это горькая необходимость. Потому что мужчины и женщины всё ещё не равны во всём мире», — пишет политик зелёных в предисловии к окончательной версии руководства. Бербок представит концепцию сегодня после заседания кабинета министров вместе с министром развития Свеньей Шульце.

«Права женщин — это индикатор состояния нашего общества», — подчёркивает Бербок. Феминистская внешняя политика, по её словам, направлена на обеспечение равенства женщин и девочек во всём мире. Суть концепции: «внешняя политика не для женщин, а для всех членов общества». Руководящие принципы должны «пронизывать наши действия как команды Министерства иностранных дел как мейнстримное направление, в нашей национальной внешней политике, в Европейском союзе и на международных форумах». Руководство должно «определять наши внутренние методы работы и помочь нам сформировать «феминистский рефлекс», призывает Бербок.

Для реализации феминистской внешней политики глава МИД Германии хочет разработать новые методы работы, а также структуры в своём министерстве, в которых «мейнстриминг», по её словам, «должен играть ключевую роль». С этой целью министр хочет создать должность «посла МИД по феминистской внешней политике», отмечает N-TV.

«Мы будем упорно работать над тем, чтобы придать нашей дипломатической службе более женственное лицо и увеличить долю женщин на руководящих должностях», — объявила Бербок.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, цель состоит в том, чтобы к концу законодательного периода 85% средств, выделяемых на проект, расходовались «с учётом гендерных факторов», чтобы в них были включены проблемы женщин. 8% средств должны быть потрачены «гендерно-трансформационным» образом, чтобы происходила активная переработка проектов в этом направлении.

В шести руководящих принципах для будущих внешнеполитических действий, среди прочего, говорится: «Мы интегрируем перспективы женщин и маргинализированных групп в нашу глобальную работу по обеспечению мира и безопасности». Немецкий телеканал также приводит цитату из руководства, которое касается климатической и энергетической внешней политики. В ней говорится: «Женщины и различные социальные группы являются важными участниками и лидерами в нашей климатической и энергетической дипломатии. Мы помогаем сбалансировать конкретные последствия климатического кризиса для женщин и маргинализированных групп».