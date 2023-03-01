 

Глава МИД Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию

01.03.2023, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в Индию.

Ожидается, что Лавров встретится с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, примет участие в совещании глав МИД Группы двадцати (G20), а также проведет ряд двусторонних переговоров с партнерами из Китая, Бразилии и других стран, информирует ТАСС.

Также отмечается, что российская сторона на министерской встрече может заострить внимание партнеров на проблемах энергетической и продовольственной безопасности, а также деструктивности нелегитимных санкций.

Напомним, на встрече глав МИД G20 в Нью-Дели Москва предоставит беспристрастный анализ произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и НАТО, указано в сообщении МИД в связи с плановым выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / В Украине вакцинироваться от COVID-19 могут иностранцы и беженцы – Минздрав

14.08.20 / В центре Минска тысячи людей включили фонарики и скандировали “Верим, можем, победим”, после чего разошлись. Видео

22.10.20 / Кабмин Украны утвердил проекты об изменении границ семи городов – Мокан

03.07.22 / В ЛНР оценили разрушения в освобожденном Северодонецке

09.08.20 / В отеле с коронавирусными пациентами в Индии семь человек погибли из-за пожара

01.12.20 / На Землю ежедневно падает тонна метеоритов

31.07.21 / Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм

15.08.22 / Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

04.04.21 / В Германии привитым от COVID обещали привилегии при путешествиях

29.06.20 / Политолог заявил о провале бойкота голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика