Глава МИД Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в Индию.

Ожидается, что Лавров встретится с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, примет участие в совещании глав МИД Группы двадцати (G20), а также проведет ряд двусторонних переговоров с партнерами из Китая, Бразилии и других стран, информирует ТАСС.

Также отмечается, что российская сторона на министерской встрече может заострить внимание партнеров на проблемах энергетической и продовольственной безопасности, а также деструктивности нелегитимных санкций.

Напомним, на встрече глав МИД G20 в Нью-Дели Москва предоставит беспристрастный анализ произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и НАТО, указано в сообщении МИД в связи с плановым выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

—