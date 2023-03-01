Глава МИД Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в Индию.
Ожидается, что Лавров встретится с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, примет участие в совещании глав МИД Группы двадцати (G20), а также проведет ряд двусторонних переговоров с партнерами из Китая, Бразилии и других стран, информирует ТАСС.
Также отмечается, что российская сторона на министерской встрече может заострить внимание партнеров на проблемах энергетической и продовольственной безопасности, а также деструктивности нелегитимных санкций.
Напомним, на встрече глав МИД G20 в Нью-Дели Москва предоставит беспристрастный анализ произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и НАТО, указано в сообщении МИД в связи с плановым выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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