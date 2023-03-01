Видео: Кто еще введет войска на Украину
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боится третьей мировой войны, к которой Европа приближается шаг за шагом. В частности, он опасается того, что у какой-то из стран ЕС «сдадут нервы» и она пошлет свою армию против российских войск. Кто бы это мог быть? И как нам относиться к такой перспективе?
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Польша
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Евросоюз
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Россия и Евросоюз
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спецоперация
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Россия и Украина
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Виктор Орбан
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Россия и Европа
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третья мировая война
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СВО
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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