Видео: Кто еще введет войска на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боится третьей мировой войны, к которой Европа приближается шаг за шагом. В частности, он опасается того, что у какой-то из стран ЕС «сдадут нервы» и она пошлет свою армию против российских войск. Кто бы это мог быть? И как нам относиться к такой перспективе?

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