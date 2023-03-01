 

Видео: Кто еще введет войска на Украину

01.03.2023, 5:00, Новости дня
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боится третьей мировой войны, к которой Европа приближается шаг за шагом. В частности, он опасается того, что у какой-то из стран ЕС «сдадут нервы» и она пошлет свою армию против российских войск. Кто бы это мог быть? И как нам относиться к такой перспективе?

Теги: 

Польша
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Украина
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Евросоюз
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Россия и Евросоюз
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спецоперация
,
Россия и Украина
,
Виктор Орбан
,
Россия и Европа
,
третья мировая война
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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