 

Пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать сосредоточение украинских войск у границ непризнанного Приднестровья

01.03.2023, 5:00, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос о сосредоточении украинских войск у границ непризнанного Приднестровья заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы.

Представитель Пентагона заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы, а также не обладает никакой информации на этот счет, которую мог бы сообщить. Представитель американского военного ведомства заверил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе, передает ТАСС.

Накануне в Приднестровье объявили трехмесячные сборы для службы в составе миротворческого контингента. В понедельник в Украине признали, что расставили свой воинский контингент вдоль границы с Приднестровьем. В Москве назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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