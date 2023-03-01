 

Где сильнее всего подешевели новостройки

01.03.2023, 4:30, Разное
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В десяти столичных районах внутри МКАД по итогам 2022 года новостройки подешевели в среднем на 11%, максимальное снижение составило 39%. Об этом сообщают аналитики “Метриум”.

Резкий рост цен в начале прошлого года постепенно прекратился. Поэтому несмотря на средний годовой рост цен по столице в 17%, в некоторых локациях наблюдалась отрицательная динамика.

Сильнее всего за год просели цены в районе Проспект Вернадского на западе столицы. Квадратный метр в проектах класса “комфорт” здесь подешевел сразу на 39%, до 277 тыс. рублей.

Предложение в данном районе весьма ограничено. Первичные продажи в феврале текущего года ведутся только в двух уже сданных комплексах – ЖК Vernadskogo 41 от компании “Империал” и ЖК West Side от одноименного застройщика.

Второе место занял еще один западный район – Тропарево-Никулино. Цены в местных ЖК снизились почти на 24% в годовом выражении, а цена кв. м – до 259 тыс. рублей.

На локальном первичном рынке представлено пять жилых комплексов, в том числе три строящихся: ЖК “Академ Палас”, квартал Full House и ЖК Citimix.

Третье место досталось району Нагорное на юге Москвы, где за год “квадрат” подешевел до 237 тыс. рублей, или на 11%.

В районе расположено пять новостроек, но только один жилой комплекс еще не сдан – ЖК TopHills от компании “Инград”.

Всего по итогам января 2023 года в Москве велись продажи в 126 новостройках класса “комфорт”. Больше всего предложения представлено в ЗАО и ЮВАО – 17,5% и 17% соответственно.


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