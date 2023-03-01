Daily Sabah – землетрясения в Турции разрушили или повредили свыше 200 тысяч домов

Серия землетрясений на юго-востоке Турции привела к обрушению или серьёзным повреждениям более 200 тысяч зданий, заявил на пресс-конференции министр окружающей среды, градостроительства и изменений климата Мурат Курум. По его словам, эти дома придётся снести, но правительство уже подписало контракты на строительство 14 500 жилых помещений в пострадавших районах, пишет Daily Sabah.



AP

В результате катастрофических землетрясений, которые в начале месяца привели к масштабным разрушениям на юге Турции, обрушились или получили серьёзные повреждения свыше 200 тыс. зданий, пишет Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Как напоминает издание, 6 февраля подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 баллов сравняли с землёй города на юго-востоке Турции. Землетрясение произошло в регионе, где живёт около 13,5 миллионов человек, то есть больше 15% населения страны: его жертвами стали свыше 44 тыс. человек, а миллионы остались без крыши над головой. Этот катаклизм уже назвали худшим в новейшей истории Турции.

Во вторник министр окружающей среды, градостроительства и изменений климата Мурат Курум заявил, что на данный момент компетентные органы завершили инспекцию 1,52 миллионов зданий в пострадавшем регионе. «Мы выяснили, что обрушились или получили серьёзные повреждения 582 тыс. отдельных секций и 202 тыс. зданий, которые будут незамедлительно снесены», — рассказал министр на пресс-конференции в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай. По его словам, в одном только Хатае около 60 тыс. зданий обрушились или серьёзно повреждены настолько сильно, что их придётся снести.

Курум рассказал, что подписаны контракты на строительство 456 квартир в районе Нурдагы провинции Газиантел, а также 645 домов в районе Килис и 297 жилых помещений в провинции Адыяман. Министр добавил, что сейчас идут тендеры на строительство 2663 квартир в провинциях Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай и Шанлыурфа. В целом, по заверениям чиновника, в феврале начнётся строительство 14 500 жилых помещений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал восстановить дома в юго-восточной части страны за год, напоминает Daily Sabah. Согласно первоначальному плану, правительство намерено построить 200 тыс. квартир и 70 тыс. деревенских домов, потратив на это не меньше $15 млрд.