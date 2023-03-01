Блогер Рынска удивилась наличию в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против России санкциям

Блогер Божена Рынска выразила удивление по поводу наличия в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против РФ санкциям.

Рынска рассказала своим подписчикам в соцсети Facebook (заблокирована в России), что была в торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте российской столицы, где прошлась по бутикам. По ее словам, бутики ломятся, брендов навалом, там «есть всё»: много хорошей обуви, одежда на любой вкус, которой просто «навалом». Резюмируя, Рынска написала, что из РФ «ничего не ушло». В связи с увиденным блогер задалась вопросами: работают ли санкции и что вообще происходит.

Напомним, в начале февраля президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АСИ заявил об огромных убытках ушедших из РФ зарубежных брендов. Несколькими днями позже из исследования Commonwealth Partnership (CMWP) стало известно число покинувших российский рынок иностранных брендов.

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