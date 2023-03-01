Президент Сербии Вучич заявил, что западные лидеры признались ему в вовлеченности в идущую в Европе войну

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в идущую в Европе войну, причастность к которой они публично отрицают.

Вучич сообщил в своем обращении к нации в эфире национального телевидения РТС, что западные лидеры в беседах с ним говорили, что в Европе идет война, частью которой они являются, даже если открыто они отрицают свою причастность к ней, передает ТАСС.

Напомним, в январе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против РФ с помощью Украины.

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