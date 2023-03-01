 

Президент Сербии Вучич заявил, что западные лидеры признались ему в вовлеченности в идущую в Европе войну

01.03.2023, 3:35, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в идущую в Европе войну, причастность к которой они публично отрицают.

Вучич сообщил в своем обращении к нации в эфире национального телевидения РТС, что западные лидеры в беседах с ним говорили, что в Европе идет война, частью которой они являются, даже если открыто они отрицают свою причастность к ней, передает ТАСС.

Напомним, в январе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против РФ с помощью Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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