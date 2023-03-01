Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский в законодательных актах
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Академия наук Молдавии (АНМ) поддерживает инициативу депутатов парламента о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах, говорится в сообщении пресс-службы академии.
Академия наук Молдавии поддержала инициативу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС) о замене синтагмы «молдавский язык» синтагмой «румынский язык» в текстах законов Республики Молдова и в конституции, передает ТАСС.
Вынесенное решение академия объяснила стремлением к «научной истине».
Накануне бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал действующие власти республики сохранить нейтралитет.
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