Академия наук Молдавии поддержала переименование молдавского языка в румынский в законодательных актах

Академия наук Молдавии (АНМ) поддерживает инициативу депутатов парламента о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах, говорится в сообщении пресс-службы академии.

Академия наук Молдавии поддержала инициативу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС) о замене синтагмы «молдавский язык» синтагмой «румынский язык» в текстах законов Республики Молдова и в конституции, передает ТАСС.

Вынесенное решение академия объяснила стремлением к «научной истине».

Накануне бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал действующие власти республики сохранить нейтралитет.

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