 

Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн

01.03.2023, 3:06, Разное
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На востоке Москвы в продаже представлено 22 новостройки с общей площадью жилья почти 152 тыс. кв. м. За пять лет первичное предложение в ВАО увеличилось на 57%. Это максимальный прирост среди округов за указанный период.

Средняя стоимость кв. м по итогам января зафиксирована на уровне 355 тыс. рублей.

Самые доступные лоты на локальном рынке представлены в проекте “Апартаменты в Кусково” от застройщика “НТЦ ФСК ЕЭС” в районе Вешняки и рядом с Кусковским лесопарком. Однако доступная цена обеспечивается мелкой нарезкой лотов. Апартамент-студию площадью 11 кв. м с чистовой отделкой, размещенный на первом этаже, можно приобрести за 3,1 млн рублей.

Максимальный ценник представлен в комплексе “Ренессанс” от компании “494 УНР” в районе Сокольники и в пешей доступности от одноименного парка. Пентхаус площадью 169 кв. м без отделки, размещенный на двадцатом этаже, можно приобрести почти за 133 млн рублей.

Альтернативой первичному рынку в ВАО может стать вторичный сегмент, где средняя цена кв. м сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Однако большая часть предложения – 86% – сосредоточена в домах старше пятнадцати лет. А возраст 66% зданий превышает 45 лет.


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