TV4 – глава МИД Турции заявил о невыполнении Швецией обязательств для вступления в НАТО

Шведская сторона так и не выполнила свои обязательства для того, чтобы страна вступила в Североатлантический альянс, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, передаёт телеканал TV4. По словам дипломата, это будет понятно всем союзникам по НАТО в ходе запланированного на 9 марта в Брюсселе третьего раунда переговоров по расширению НАТО с участием представителей Турции, Швеции и Финляндии.

9 марта состоится новый раунд переговоров по НАТО между представителями Турции с одной стороны и Швецией с Финляндией — с другой. Об этом заявил глава МИД Турции. Но он дал понять, что его скептицизм по отношению к Швеции не поменялся.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Генеральный секретарь НАТО и некоторые союзники заявили, что законы в Швеции теперь изменены, и поэтому Швеция должна стать членом. Мои коллеги будут присутствовать на встрече 9 марта, на которой всем будет ясно, что Швеция не выполнила свои обязательства.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.