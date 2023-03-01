 

TV4 – глава МИД Турции заявил о невыполнении Швецией обязательств для вступления в НАТО

01.03.2023, 2:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шведская сторона так и не выполнила свои обязательства для того, чтобы страна вступила в Североатлантический альянс, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, передаёт телеканал TV4. По словам дипломата, это будет понятно всем союзникам по НАТО в ходе запланированного на 9 марта в Брюсселе третьего раунда переговоров по расширению НАТО с участием представителей Турции, Швеции и Финляндии.

9 марта состоится новый раунд переговоров по НАТО между представителями Турции с одной стороны и Швецией с Финляндией — с другой. Об этом заявил глава МИД Турции. Но он дал понять, что его скептицизм по отношению к Швеции не поменялся.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Генеральный секретарь НАТО и некоторые союзники заявили, что законы в Швеции теперь изменены, и поэтому Швеция должна стать членом. Мои коллеги будут присутствовать на встрече 9 марта, на которой всем будет ясно, что Швеция не выполнила свои обязательства.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.22 / Пользователь TikTok впал в кому, посмотрев без остановок “Солярис” Тарковского

23.06.22 / Мнение: Бои за Гостомель. Рассказ участника

05.09.22 / Сергей Шнуров подтвердил, что за последние два года дважды стал отцом

09.06.22 / Times – загрязнение микропластиком добралось и до Антарктиды

10.05.22 / США рассчитывают, что стратегия ассиметричной войны поможет Тайваню победить Китай

07.01.22 / Курбан Омаров проводит время с бывшей девушкой “возлюбленного” Ксении Бородиной

01.03.22 / «Мама, я тебя люблю, если будет похоронка, не верь сразу»

28.06.22 / France info – французским старшеклассникам вернули математику — но они всё равно не хотят её изучать

26.06.20 / Странный череп найден на ранчо в Техасе

23.11.21 / Эпидемия уходит из Москвы в другие города Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика