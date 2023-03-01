 

Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать и не принимать признания Косово

01.03.2023, 2:14, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подпишет и не примет ни формального, ни неформального признания Косово, ни вступления Косово в ООН.

В обращении к нации в эфире национального телевидения РТС Вучич заявил, что не хочет и не может говорить о взаимном признании Сербии и Косово, как и о вступлении Косово в ООН. Сербский лидер подчеркнул, что не подпишет и не примет ни формального, ни неформального признания Косово, ни вступления Косово в ООН, пока является президентом республики, передает ТАСС.

Вучич добавил, что для всего остального он открыт в переговорах, о чем неоднократно говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Напомним, в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово якобы поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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