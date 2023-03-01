Очки в стиле ретро и геометрические сумочки: подбираем весенние аксессуары для преображения образа

С помощью аксессуаров можно освежить самые скучные и приевшиеся образы. Инвестируйте в приобретение стильных аксессуаров, и тогда вам не придется тратиться на обновление всего гардероба. Вот на какие вещи точно стоит обратить внимание предстоящей весной.

Сумки

В тренде буду сумки геометрической формы. Речь идет не просто о квадратных или прямоугольных аксессуарах, а о таких нестандартных вариантах, как сумка в виде пирамидки, например.

Также можете присмотреться к миниатюрным, но вместительным клатчам. Отдавайте предпочтения изделиям ярких оттенков. Пусть они станут акцентными деталями в ваших повседневных образах.

Обувь

Резиновые шлепанцы на массивной платформе — довольно необычный тренд предстоящего сезона, который заинтересует самых отчаянных модниц. Такую обувь можно сочетать с широкими джинсами или с брюками клеш. Это идеальное решение для миниатюрных девушек, которые хотят казаться выше.

Еще один тренд в плане обуви — это прозрачные босоножки на каблуке. Чем оригинальнее будет форма каблука, тем лучше. Кстати, такая обувь тоже зрительно вытягивает силуэт.

Аксессуары

Большие ретро-очки, закрывающие половину лица, вновь входят в моду. Они были на пике популярности в 60-70-е годы и сейчас переживают триумфальное возвращение.

Если говорить о головных уборах, то здесь можно выделить две микротенденции. Первая — это меховая шапка. Ее можно интегрировать в повседневный и в офисно-деловой лук. И пусть вас не смущает, что на улице весна.

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Вторая микротенденция, как и солнцезащитные очки, относится к ретро. Речь идет о платках, которые можно носить как головные уборы.

Что касается украшений, то в моде будут золотые массивные серьги. Можно рассмотреть украшения не из настоящего золота, а просто с позолотой.

Еще один трендовый аксессуар — металлическая заколка для волос.

Вы можете использовать сразу несколько таких аксессуаров, чтобы они лучше фиксировали прическу.