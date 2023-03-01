 

“Ухожу к другой”: поверивший в себя Костомаров оставил любимую ради Анны Семенович

01.03.2023, 0:22, Разное
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Пока все вокруг обсуждают состояние здоровья тяжелобольного Романа Костомарова, некоторые предпочитают вспоминать истории из жизни олимпийского чемпиона. Правда, не во всех фигурист предстает в хорошем свете. Его с легкостью можно назвать блудным героем.

Журналисты напомнили, как в самом расцвете своей карьеры в 1998 году фигурист переехал в Америку тренироваться у Натальи Линчук. Партнершей будущей звезды стала Татьяна Навка. После изнурительных тренировок пара поднялась на третье место чемпионата России. Но за улыбками на пьедестале стояли ссоры и недопонимания между спортсменами.

И кто бы мог подумать, что полюбившийся многим за столько лет совместного катания тандем пережил за это время разрыв в их партнерских отношениях. Как оказалось, Наталья Линчук, насмотревшаяся на конфликты своих подопечных, порекомендовала Роману Костомарову побег к Анне Семенович.

Поверивший в себя после совета тренера фигурист и вправду оставил свою любимую коллегу по льду ради солистки “Блестящих”. В один день он подошел к Татьяне Навке со словами: “Я решил, ухожу к другой партнерше”. Конечно, ее шокировало такое заявление.

Новая пара откатала вместе один сезон. Но вскоре Роман Костомаров пожалел о своем выборе, начал просить прощения у мамы Татьяны Навки, у нее самой и у ее мужа Александра Жулина, который в итоге стал их золотым наставником. Они проработали вместе несколько лет, стали олимпийскими чемпионами и настоящими друзьями.


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