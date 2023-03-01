Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров

Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».

Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).

«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – сообщила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.

Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он сообщил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.

В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.

Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

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