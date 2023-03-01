 

Помощник президента РФ Мединский о возведении Финляндией стены на границе с РФ: Стены никогда никого не спасали

01.03.2023, 0:03, Новости дня
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Помощник президента РФ Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией, отметив, что, как свидетельствует вся мировая военная история, стены никогда никого не спасали.

Мединский отметил в своем Telegram-канале, что, кажется, только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны, а сегодня стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Как подчеркнул помощник президента РФ, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали!

Напомним, во вторник появились сообщения, что Финляндия начала строить стену на границе с Россией, в районе пограничного перехода Иматра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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