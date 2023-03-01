 

Штаб территориальной обороны ДНР: Девочка погибла в Донецке в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины

01.03.2023, 0:03, Новости дня
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Девочка погибла в Петровском районе Донецка в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

В Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР сообщается, что в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Петровском районе Донецка погибла девочка 2008 года рождения.

Напомним, в минувшую субботу украинские военные обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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