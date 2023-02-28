Как завещал Батон

В суд Петербурга поступило дело по фактам преступлений, совершенных по сценарию из культового советского детектива «Гонки по вертикали».

Несмотря на то что многие криминальные приемы, которыми пользуются нынешние преступники, описаны еще в советских фильмах, россияне продолжают на них попадаться. Метод «развода» клиентов с помощью снотворного, подробно описанный в фильме «Криминальный талант» 1988 года, не только не ушел в прошлое, но и получил развитие.

Карманники по-прежнему используют схему «ошибся со знакомым», показанную Жегловым/Высоцким в «Место встречи изменить нельзя» (1979 год). Это когда к тебе подлетает незнакомец и со словами «Здорово, братан!» начинает хлопать тебя по груди, лезет обниматься, затем говорит, что обознался и убегает. А потерпевший уже позже обнаруживает, что у него «подрезали» кошелек, телефон, часы, наушники и пр.

В нашем случае «герой» не просто подсмотрел схему мошенничества и краж в «Гонках по вертикали» (1982 год), но и сумел творчески ее развить. Как следует из материалов уголовного дела, 42-летний петербуржец искал своих жертв на сайтах бесплатных объявлений.

Напомним, что главный герой фильма «Гонки по вертикали» Алексей Дедушкин по кличке Батон (Валентин Гафт) именно в газете нашел объявление о покупке дачи. Выяснив в телефонном разговоре адрес и распорядок дня хозяев, Батон проник в квартиру и забрал деньги, отложенные на покупку.

Последователь Дедушкина из нашего времени знал, что сейчас наличность почти никто не хранит дома. Поэтому его жертвами становились продавцы дорогих товаров.

Валентин Гафт в фильме «Гонки по вертикали»

26 июня 2022 года к продавцу новенького квадроцикла стоимостью в млн рублей подъехал потенциальный покупатель. Продавец с удовлетворением отметил, что клиент прибыл на суперпрестижном «Майбахе» с водителем. Покупателю товар понравился, и он пожелал опробовать его. Продавец без колебаний отдал ключи пассажиру «Майбаха». Тот завел квадроцикл и отбыл.

Время тестдрайва перевалило за час, но суперавто продолжало стоять на месте, и продавец не волновался. Еще через полчаса водитель «Майбаха» собрался уезжать.

Тут и выяснилось, что авто вместе с водителем было арендовано на два часа, которые уже истекли. Объявленный план «Перехват» ничего не дал: за полтора часа можно далеко уехать.

Точно таким же образом (с той лишь разницей, что арендован был не «Майбах», а «Бентли») тремя днями позже был угнан другой квадроцикл, стоимостью около 500 тысяч рублей. После чего внимательный «читатель» бесплатных объявлений, как сообщает прокуратура Петербурга, перешел на другие товары.

Следующими жертвами мошенника стали два продавца квадрокоптеров из верхнего ценового ряда (от 170 тысяч рублей). «Покупатель» назначал встречу в людных местах, оценивал товар, затем предлагал подойти к начальнику, который должен посмотреть аппарат. Он, мол, вот там припарковался. Пока шли к «начальнику», покупатель вместе с товаром терялся в толпе. Продавцы потеряли 500 тысяч рублей.

После квадрокоптеров вор перешел на фото- и видеокамеры. В течение недели он «увел» три фотоаппарата на общую сумму около 900 тысяч рублей. Все пострадавшие в один голос утверждали, что мошенник производил впечатление вполне платежеспособного покупателя:

дорогая одежда, «крутой» телефон, дорогие (во всяком случае, на вид) часы. Как бы невзначай он демонстрировал портмоне с десятком банковских карт внутри.

В последний раз подозреваемый назначил встречу продавцу фотоаппарата «Лейка» стоимостью 1,5 млн рублей. Слухи о ловкаче уже ходили, так что продавец пришел с другом, который должен был незаметно его страховать. Прием сработал: как только владелец камеры отвлекся, а мошенник попытался убежать, друг продавца задержал его. Догадавшись, что влип, «покупатель» попытался откупиться. Однако на ситуацию обратил внимание наряд полиции. Продавцы, возможно, и согласились бы на компенсацию «морального ущерба», но испугались полицейских.

Мнимый покупатель был оформлен надлежащим образом, а уже в процессе следствия всплыли и другие эпизоды мошенничества.

Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд Петербурга. Подозреваемый обвиняется сразу по двум статьям (мошенничество в крупном размере, часть 3 статьи 159 УК РФ и кража в значительном и крупном размерах (части 2 и 3 статьи 158 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

Санкт-Петербург

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