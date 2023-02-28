Отсутствие шкафчиков и общения перед началом процедур: по каким признакам можно понять, что спа-салон лучше обходить стороной

Спа-процедуры включают в себя огромный спектр услуг – от тех, которые нужны исключительно для расслабления, до процедур, направленных на улучшение внешнего вида или даже здоровья. На что бы ни была направлена любая конкретная спа-процедура, она должна оказываться на высочайшем уровне, с соблюдением всех правил, норм и техник безопасности. Но то, что должно быть в идеале, и то, что есть на самом деле, далеко не всегда совпадает – к сожалению. Вот наиболее явные признаки того, что спа-салон лучше обходить стороной.

Отсутствие лицензий на оказание услуг, в том числе медицинских

Не в каждом салоне предоставляются услуги, требующие медицинских лицензий, но сама по себе лицензия на оказание косметических услуг и лицензии, позволяющие работать каждому специалисту, должны быть – и желательно на виду. Если ни на ресепшене, ни в кабинетах никаких лицензий не видно, обязательно следует попросить их показать. Если последует отказ в любой форме – просто покиньте этот салон.

Для оказания каких услуг в России требуется медицинская лицензия? Это все массажи, кроме эстетического, химический пилинг, косметические процедуры с применением любых инъекций. И хирургическая, и терапевтическая косметология относится к медицинским услугам, а значит требует соответствующей лицензии.

Для оказания медицинских услуг нет подходящего персонала

Так же проведение услуг, являющихся медицинскими, не может проводиться без соответствующего персонала. Лучше всего заранее узнать о том, как должна проводиться та или иная процедура, а затем проверить соответствие в выбранном спа-салоне. Например, некоторые услуги может оказывать только врач, некоторые врач с медсестрой, некоторые – только медсестра.

Никакого общения перед началом процедур

Некоторые спа-услуги не для всех. Есть много причин, по которым человеку следует воздерживаться от определенных спа-процедур, и они называются противопоказаниями. Для выявления любых противопоказаний до начала лечения руководство или технический персонал должны провести тщательный прием. Если в спа-центре не проводится предварительный прием – значит как минимум вас может ждать испорченное настроение, как максимум – проблемы с внешностью или даже здоровьем.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Так, перед началом процедуры вас должны спросить о перенесенных болезнях и операциях, прошлых и текущих травмах, принимаемых лекарствах и наличии любой аллергии. Так же подробно и просто должен быть раскрыт весь процесс проведения каждой процедуры – в хорошем салоне не начнут оказывать услугу, не убедившись, что она не принесет клиенту ничего, кроме пользы и удовольствия.

Плохое соблюдение гигиенических и санитарных норм

Кажется, это то, о чем не должно быть нужно упоминать. Но, несмотря на очевидность, многих посетителей не отталкивают спа-салоны, в которых может быть пыль, плесень, какие-то повреждения ремонта, открытые мусорки, отсутствие правильно вентиляции, отсутствие возможности обрабатывать инструменты и помещения.

Спа-услуги связаны с прикосновениями и потенциальной передачей микробов и инфекционных заболеваний, поэтому окончательным признаком плохого места является отсутствие санитарии и гигиены. Руководство спа-салона несет ответственность за создание условий, в которых персонал может поддерживать гигиену и санитарию в спа-салоне, обеспечивая безопасность клиентов.

Плохие отзывы в интернете

Хорошие отзывы могут быть написаны за поощрение, плохие могут быть написаны конкурентами, но все равно составить примерную предварительную картину, изучая онлайн-комментарии о конкретном салоне, вполне возможно. Будьте внимательны к отзывам, где пишут о любом ущербе или телесных повреждениях. Запоминайте повторяющиеся детали – если это не ложь конкурентов, вы сразу же заметите то, о чем написано, лишь переступив порог недобросовестного спа-салона.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Нет закрывающихся шкафчиков и камер видео-наблюдения

Даже самый лучший спа-салон не застрахован от краж и преступлений. Но владельцы должны сделать все, чтобы минимизировать такие случаи. Очевидно, что в местах, где людям приходится переодеваться в халаты, надолго оставляя свои вещи без присмотра, должны быть созданы все условия и для охраны этих вещей, и для охраны людей, находящихся в уязвимом положении.

В хорошем спа-салоне будет квалифицированная охрана, удобные комнаты для переодевания и надежные, чистые шкафчики для хранения вещей, а так же сейфы для хранения особо ценных вещей. В местах, где допустима видео-съемка, должны находиться видео-камеры. Разумеется, наличие камер в местах, где видеосъемка нарушит частную жизнь посетителей, тоже являются признаком места, которое стоит обходить стороной.

Нет условий для пожилых и инвалидов

Возможность получить оздоравливающие, косметические или даже расслабляющие услуги должна быть абсолютно у всех категорий граждан, независимо от пола, расы, возраста (разумеется, после наступления совершеннолетия или специального возраста для конкретных процедур) и наличия любой степени инвалидности. Не стоит поддерживать своими деньгами и вниманием те места, владельцы которых не заботятся о наличии пандусов, лифтов, подъемников и прочих удобств для людей разной степени мобильности.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Неправдоподобные цены

Перед первым посещением спа-салона стоит ознакомиться со средними ценниками в своем городе. Как правило, стоимость одних и тех же услуг будет лишь незначительно варьироваться в зависимости от расположения салона относительно центра, от того, сколько лет существует салон и какова его репутация. Средние цены так же могут быть немного выше, если там работают известные специалисты или предоставляются какие-то уникальные услуги.

Чего ждать, если вы выберете салон с ценами, значительно отличающимися от средних по городу: некачественно оказанных услуг, плохой гигиены, неквалифицированных специалистов, или даже незаконных методов оказания услуг, в числе которых поддельные документы, работники-нелегалы, уклонение от уплаты налогов и выплаты достойной заработной платы.

Круглосуточная работа, закрытый доступ, отсутствие общего обслуживания и оплата исключительно наличными

Время, когда посещение массажа приличным человеком вызывало недоумение, осталось позади. Сегодня большинство спа-салонов действуют легально и предоставляют именно те услуги, о которых заявляет. Но уменьшение проблемы не означает, что проблема исчезла. И в России все еще можно нарваться на салон, который в первую очередь работает на оказание не заявленных, а нелегальных и незаконных услуг. Какие признаки могут указывать на то, что спа-салон не является тем, чем хочет казаться: круглосуточная работа, трудность доступа (дверь закрыта, и попасть внутрь можно только по предварительной договоренности), эксклюзивность (чаще всего “только для мужчин”).

Это самые явные красные флажки, заметив которые лучше бежать из подобного места как можно быстрее. Но есть и менее очевидные – например, за услуги нельзя расплатиться картой. Это может свидетельствовать о том, что салон не платит налоги, занимается отмыванием денег или, как уже говорилось выше, предоставляет услуги, противоречащие закону. Еще один красный флажок – любые признаки того, что в салоне не только работают, но и живут. Какие-то личные вещи на виду, чемоданы, постельные принадлежности, холодильник с едой и все в таком роде – верный признак того, что в салоне работают нелегалы.