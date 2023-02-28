Аутфит, у которого тоже есть свои тренды: особенности составления монохромных образов на весну-2023

Монохромные образы являются трендом текущего года. Однако многие модницы опасаются их, боясь создать скучные и невыразительные образы. К счастью, есть простые правила, которых можно и нужно придерживаться для того, чтобы монохромные наряды получились стильными и элегантными. Рассматриваем эти рекомендации и вдохновляемся аутфитами.

Выберите свой цвет

Для начала следует определиться с оттенком, ведь наверняка далеко не все цвета вам подходят. Какие-то подчеркивают вашу красоту, а какие-то обнажают недостатки. Например, тотал-блэк, то есть черную одежду, не рекомендуется носить женщинам в зрелом возрасте, поскольку темный цвет делает морщинки более заметными и плюс делает лицо более серым (нездорового оттенка).

Начните с вещей, которые есть в наличии

Переберите свой гардероб и отложите все вещи того цвета, который вы выбрали. Естественно, оттенки могут варьироваться. Например, тот же красный может быть насыщенным алым или, наоборот, бледным.

Из имеющихся в наличии вещей попробуйте создать тот или иной образ. Посмотрите, какие изделия сочетаются между собой, а чего вам не хватает. Например, у вас могут быть кофты и верхняя одежда нужных оттенков, но нет штанов или юбки. Это нужно будет докупить.

Экспериментируйте с оттенками

Знаете ли вы, что с помощью вещей разных оттенков вы можете скрыть недостатки фигуры и смоделировать идеальный силуэт. Для этого нужно помнить об одной особенности: что светлые вещи добавляют объема, а темные — убавляют.

Например, если у вас полные бедра и вы создаете монохромный образ в оттенках синего, тогда выбирайте темно-синие брюки, а верх (кофта, верхняя одежда) пускай будут светло-голубого цвета.

Используйте одежду с принтами

Монохромный — это совсем не значит однотонный. Вы можете и должны использовать вещи с принтами для создания более самобытных и ярких образов. Главное, чтобы изделие с рисунком по цветовой гамме сочеталось с остальными вещами. Тогда ваш образ получится гармоничным, и вы сможете выразить свою индивидуальность с помощью одежды. В моде анималистичные принты, геометрические и растительные узоры, абстракция, а также переход из одного цвета в другой.

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Экспериментируйте с текстурами

Создавайте интересные и оригинальные контрасты в образе, сочетая изделия из разных материалов. Например, можно смиксовать атласную юбку и вязаный шерстяной свитер. Естественно, изделия должны быть в одной цветовой гамме. Однако за счет разных материалов образ уже не кажется скучным и пресным. Именно такой лайфхак зачастую используют именитые дизайнеры, когда презентуют свои новые коллекции.

Не бойтесь ярких цветов

Монохромные луки не предполагают использование одежды исключительно нейтральных оттенков. Не бойтесь выбирать яркие и насыщенные цвета. Тем более что уже почти пришла весна, а это значит, что нужно создавать жизнеутверждающие образы. Рассмотрите не нюдовые, а даже кислотные оттенки. Проявите смелость, если хотите выделиться из толпы. В этом году, кстати, в моде насыщенный розовый (ближе к малиновому) цвет.

Начните с простого

Если вы не можете найти в себе силы предстать в монохроме, тогда начните с самого простого. Используйте готовый однотонный комплект, чтобы вам не пришлось комбинировать между собой разные вещи. Несколько выходов в свет — и вы себя почувствуете более уверенно. Заодно сможете для себя понять и осознать, насколько в принципе вам комфортно пребывать в монохроме. Возможно, это не ваше.

Если это так, не пересиливайте себя. Помните, что необязательно следовать новомодным трендам, которые меняются от сезона к сезону. Нужно найти и создать свой собственный индивидуальный стиль, который подчеркнет вашу уникальность и самобытность.