 

Когда в Россию придет тепло

28.02.2023, 22:55, Разное
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На юге Западной Сибири в начале апреля ожидается приход ранней весны. В остальные регионы России весна придет по графику.

“В Омской, Новосибирской, Томской области, юге Красноярского края, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается, что снежный покров сойдет в первой декаде апреля”, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 1 марта в Центральной России температура воздуха будет соответствовать усредненным климатическим характеристикам, отмечает “URA.ru”.


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