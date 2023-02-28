Когда в Россию придет тепло

На юге Западной Сибири в начале апреля ожидается приход ранней весны. В остальные регионы России весна придет по графику.

“В Омской, Новосибирской, Томской области, юге Красноярского края, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается, что снежный покров сойдет в первой декаде апреля”, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 1 марта в Центральной России температура воздуха будет соответствовать усредненным климатическим характеристикам, отмечает “URA.ru”.