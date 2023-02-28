 

Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями

28.02.2023, 22:55, Разное
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Клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о причинах конфликтов между родителями и подростками-неформалами. Специалист сообщил, что проблема заключается в кризисе поколений.

“Скорее всего, тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов”, — цитирует эксперта “Вести Подмосковья”. Мирошкин отметил, что пережитое оказывает негативное влияние на восприятие окружающего мира.


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