Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями

Клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о причинах конфликтов между родителями и подростками-неформалами. Специалист сообщил, что проблема заключается в кризисе поколений.

“Скорее всего, тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов”, — цитирует эксперта “Вести Подмосковья”. Мирошкин отметил, что пережитое оказывает негативное влияние на восприятие окружающего мира.