 

Judging Freedom – украинский конфликт спровоцировали попытки США окружить Россию

28.02.2023, 22:42, Разное
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В основе действий российского президента лежат конкретные и вполне понятные опасения. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал директор Либертарианского института Скотт Хортон. Он также отметил, что, вопреки своим обещаниям, Соединённые Штаты расширяют своё влияние в Европе и стремятся к тому, чтобы РФ оказалась в окружении врагов.

СКОТТ ХОРТОН, директор Либертарианского института: Я не видел всего интервью (с ветераном ЦРУ Джеком Девайном.  ИноТВ). Но из его заявления кажется совершенно очевидным, что он использует излюбленный аргумент партии войны: плохой парень ведёт себя плохо, поэтому мы должны что-то сделать. При этом нам никогда не даётся какое-либо объяснение.

Кстати говоря, Рузвельт отправлял самолёты в Китай за несколько месяцев до нападения на Перл-Харбор. Джордж Буш — старший и Билл Клинтон бомбили Ирак с баз, находящихся в Саудовской Аравии, на протяжении целых десяти лет до терактов 11 сентября.

А в этом случае Америка нарушила свои обещания и не просто расширила наш военный альянс до границ (с Россией.  ИноТВ), но и нарушила обещание, что мы не будем размещать военную технику на территории новых членов НАТО. Более того, они (США.  ИноТВ) развернули пусковые установки ракет двойного назначения, которые якобы являются системами ПРО, но могут применять крылатые ракеты «Томагавк». И, следовательно, они противоречат духу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и, по крайней мере, потенциально возвращают ядерное оружие в Европу.

Просто ради развлечения прочитайте заявления президента Путина в 2005-м и 2007 году на Мюнхенской конференции, а также в 2015-м и 2018 году, когда он впервые демонстрировал своё новое ядерное оружие. Всё, что он говорит снова и снова, — это конкретные и вполне понятные опасения по вопросу безопасности.

Америка окружает Россию. А когда на выборах побеждает не тот парень, мы свергаем его и делаем так, чтобы враги РФ окружали её. Мы милитаризируем и превращаем Украину фактически в члена НАТО, нормализируя так называемую военную оперативную совместимость (альянса и ВСУ. — ИноТВ).

Люди постоянно обвиняют Путина. По их словам, он хочет воссоздать советскую империю. Однажды он сказал, что сожалеет о её распаде и всё в таком духе. Но это никогда не было его аргументом в пользу конфликта.

У него всегда было два аргумента. Во-первых, фактическое членство Украины в НАТО. Во-вторых, война в Донбассе и неспособность киевского правительства под американским контролем выполнить соглашение «Минск-2», которое подписали все наши союзники.

Дата публикации 27 февраля 2023 года.


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