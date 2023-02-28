Judging Freedom – украинский конфликт спровоцировали попытки США окружить Россию

В основе действий российского президента лежат конкретные и вполне понятные опасения. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал директор Либертарианского института Скотт Хортон. Он также отметил, что, вопреки своим обещаниям, Соединённые Штаты расширяют своё влияние в Европе и стремятся к тому, чтобы РФ оказалась в окружении врагов.

СКОТТ ХОРТОН, директор Либертарианского института: Я не видел всего интервью (с ветераном ЦРУ Джеком Девайном. — ИноТВ). Но из его заявления кажется совершенно очевидным, что он использует излюбленный аргумент партии войны: плохой парень ведёт себя плохо, поэтому мы должны что-то сделать. При этом нам никогда не даётся какое-либо объяснение.

Кстати говоря, Рузвельт отправлял самолёты в Китай за несколько месяцев до нападения на Перл-Харбор. Джордж Буш — старший и Билл Клинтон бомбили Ирак с баз, находящихся в Саудовской Аравии, на протяжении целых десяти лет до терактов 11 сентября.

А в этом случае Америка нарушила свои обещания и не просто расширила наш военный альянс до границ (с Россией. — ИноТВ), но и нарушила обещание, что мы не будем размещать военную технику на территории новых членов НАТО. Более того, они (США. — ИноТВ) развернули пусковые установки ракет двойного назначения, которые якобы являются системами ПРО, но могут применять крылатые ракеты «Томагавк». И, следовательно, они противоречат духу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и, по крайней мере, потенциально возвращают ядерное оружие в Европу.

Просто ради развлечения прочитайте заявления президента Путина в 2005-м и 2007 году на Мюнхенской конференции, а также в 2015-м и 2018 году, когда он впервые демонстрировал своё новое ядерное оружие. Всё, что он говорит снова и снова, — это конкретные и вполне понятные опасения по вопросу безопасности.

Америка окружает Россию. А когда на выборах побеждает не тот парень, мы свергаем его и делаем так, чтобы враги РФ окружали её. Мы милитаризируем и превращаем Украину фактически в члена НАТО, нормализируя так называемую военную оперативную совместимость (альянса и ВСУ. — ИноТВ).

Люди постоянно обвиняют Путина. По их словам, он хочет воссоздать советскую империю. Однажды он сказал, что сожалеет о её распаде и всё в таком духе. Но это никогда не было его аргументом в пользу конфликта.

У него всегда было два аргумента. Во-первых, фактическое членство Украины в НАТО. Во-вторых, война в Донбассе и неспособность киевского правительства под американским контролем выполнить соглашение «Минск-2», которое подписали все наши союзники.

Дата публикации 27 февраля 2023 года.